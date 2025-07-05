Рютте пошутил о продолжительной карьере Сергея Лаврова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз позволил себе шутливые высказывания в адрес главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, а также предостерег страны Европейского союза от недостаточного финансирования своей обороны, намекнув на перспективу «изучения русского языка». Об этом сообщает РИА Новости.

Рютте заявил, что Лавров занимает пост министра «со времен рождения Иисуса Христа», и с тех пор якобы «ничего полезного не было сказано».

«Он (Лавров — прим. ред.) был министром иностранных дел России с рождения Иисуса Христа, и я никогда не воспринимал его всерьез... Нам необходимо развивать оборонно-промышленную базу. <...> Но если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык», — заявил Рютте.

Рютте также выразил мнение, что Европе не потребуется введение всеобщей воинской повинности, однако отдельные европейские государства могут принять такое решение самостоятельно. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость наращивания объемов производства в оборонной промышленности, так как, по его словам, у НАТО отсутствуют промышленные мощности, достаточные для производства вооружений, способных обеспечить сдерживание России, КНДР и «кого бы то ни было».

В конце июня Лавров высказал мнение, что планы стран НАТО по увеличению военного бюджета приведут к краху этой организации.

Ранее Рютте описал сценарий нападения Китая на Тайвань с помощью России.