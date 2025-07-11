Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что призывы канцлера Германии Фридриха Мерца к милитаризации создают угрозу начала мировой войны. В интервью «Известиям» сенатор подчеркнул, что действия Германии и ее союзников напоминают предвоенные тенденции XX века, провоцируя гонку вооружений.

Карасин призвал европейских лидеров отказаться от военных решений в пользу диалога.

«Германия — часть мирового сообщества. Нужны переговоры и поиск компромиссов, а не громкие инициативы», — сказал Карасин.

Он предупредил, что одобрение милитаристской риторики со стороны НАТО нарушает стратегический баланс и увеличивает риски масштабного противостояния.

11 июля Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину, послание было кратким: «мы не сдадимся».

За несколько дней до этого Мерц заявил, что дипломатические возможности для урегулирования украинского конфликта полностью исчерпаны. Вместе с тем, он подтвердил намерение продолжать оказывать помощь Киеву в противостоянии «российской агрессии».

Ранее Мерц потребовал от России передать €500 млрд Украине.