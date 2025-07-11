Мерц потребовал от России передать €500 млрд Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме, заявил, что Россия должна выплатить Украине €500 миллиардов в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Его слова передает издание «Страна.ua».

«Мы оцениваем материальный ущерб примерно в €500 миллиардов. Россия должна нести ответственность за эту сумму», — цитирует его слова издание.

Мерц также добавил, что выплата этой компенсации является обязательным условием для разблокировки российских активов.

11 июля Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину, послание было кратким: «мы не сдадимся».

За несколько дней до этого Мерц заявил, что дипломатические возможности для урегулирования украинского конфликта полностью исчерпаны. Вместе с тем, он подтвердил намерение продолжать оказывать помощь Киеву в противостоянии «российской агрессии».

Ранее Лавров уличил канцлера ФРГ в цитировании начальников концлагерей.