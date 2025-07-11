На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц обратился с посланием к Путину, Трампу и Фицо

DRM News: Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращениями к руководству РФ, США и Словакии. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале DRM News.

Так, первое обращение немецкого политика было для Москвы и президента РФ Владимира Путина. Оно было кратким: «Мы не сдадимся», — сказал Мерц.

Второе послание канцлер ФРГ адресовал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. В нем он попросил американского лидера остаться с европейцами.

«...У нас одинаковые интересы, мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», — заключил Мерц.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо он «настоятельно» попросил прекратить сопротивление и «открыть путь к 18 пакету санкций» в рамках Евросоюза.

9 июля Мерц заявил, что дипломатические средства для урегулирования украинского конфликта исчерпаны. В то же время он пообещал продолжить поддерживать борьбу Киева с «российской агрессией».

Ранее Лавров уличил канцлера ФРГ в цитировании начальников концлагерей.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами