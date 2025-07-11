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В Польше призвали Украину признать Волынскую резню

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Украина должна признать Волынскую резню
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Украина должна официально признать Волынскую резню. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Это вопрос, о котором никогда нельзя забывать. Я не из тех, кто разжигает раздор между Польшей и Украиной. Я хочу строить будущее на правде, которая должна быть раскрыта, на уважении к прошлому. Другого пути нет. Эта рана не заживет, пока ее не очистят», — сказал глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что очищение представляет собой признание произошедших событий.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей. По его словам, президент Украины сказал ему, что в школе его не учили этой теме.

10 июля ФСБ России опубликовала протокол допроса участника Волынской резни 1943–1944 годов, члена Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) 18-летнего Ивана Васюка.

Ранее в России раскрыли, почему Польша никогда не простит Украину.

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