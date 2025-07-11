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Экс-нардеп Рады удивился, что Зеленский не знает про Волынскую резню, но прославляет Бандеру

Экс-нардеп Олейник: Зеленский не знает про резню, так как читал только сценарии КВН
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Владимир Зеленский/Telegram

К власти на Украине пришли абсолютно неграмотные люди, неподготовленные к государственному управлению. Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что президент Украины Владимир Зеленский не знает о Волынской резне, только подтверждает это. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Когда Зеленский говорит, что он не знает о Волынской резне, то сразу же возникает вопрос, откуда он знает о Бандере и Шухевиче, которых прославляет. То есть здесь какая-то интересная избирательность присутствует: здесь помню, там не помню. Это лишнее свидетельство того, что люди, которые абсолютно не знают истории, пытаются как-то управлять государством», — сказал экс-нардеп.

Олейник отметил, что подобные заявления Зеленского выглядят как «полнейшее лицемерие» по отношению к руководству соседней страны.

«Зеленский как будто «по приколу» избранный человек. Он признает, что ничего не знает о Волынской резне, но а что он вообще читал, кроме сценариев КВН и 95 квартала?!» — заключил Олейник.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей. По словам Дуды, Зеленский сказал президенту Польши, что в школе его не учили этой теме.

«Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни», — отметил он.

Ранее заявления Трампа назвали музыкой для ушей Зеленского.

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