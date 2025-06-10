Критика Дня памяти жертв Волынской резни говорит о страхе Украины лишиться помощи со стороны стран Запада. Об этом сообщает польская газета Myśl Polska.

«Они боятся, очень боятся, что знания о том, что совершили прославляемые ими «герои», что эти изображения груд костей и расколотых черепов, сделанных после проведенных нами частичных эксгумаций, широко распространятся по миру», — пишут авторы статьи.

Киевские власти хорошо понимают, что в Европе эти свидетельства могут нанести Украине большой вред в обстановке, когда они стремятся получить политическую и материальную поддержку, говорится в статье.

Волынская резня — массовое уничтожение проживавшего на западе Украины этнического польского населения Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России). По разным оценкам, жертвами тех событий стали 50–60 тысяч поляков.

В январе бывший польский премьер Лешек Миллер заявил, что Украина не стремится наладить отношения с Польшей и на самом деле не хочет решать вопросы Волынской резни, чего добивается польская сторона, поэтому прорыва в отношениях двух стран не будет.

Ранее на Украине осудили Польшу за планы учредить День памяти жертв Волынской резни.