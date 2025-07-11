В Госдуме заявили, что Россия никогда не отказывалась от прекращения огня на Украине

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что для устойчивого мира необходим отказ Киева от военной поддержки со стороны Западных стран.

«Что касается прекращения огня, то здесь позиция России предельно ясна: никогда не отказывались, более того, два раза инициировали режим тишины — на Пасху и в честь 80-летия Великой Победы. Однако украинский режим нарушал их тогда многократно. Для устойчивого прекращения огня необходим отказ от военной поддержки Киева со стороны западных стран. В противном случае, перемирие будет использовано для перевооружения и наращивания сил ВСУ», — сказал он.

Слуцкий прокомментировал в том числе слова Трампа о том, что тот сделает заявление 14 июля по поводу украинского урегулирования. По словам депутата, Трамп непредсказуем.

«Предполагать тональность и содержание его анонсированного заявления вряд ли стоит. Как сообщалось накануне, Сергей Лавров передал Марку Рубио российские предложения по украинскому урегулированию. Думаю, стоит дождаться их анализа с американской стороны», — сказал он.

До этого руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Bloomberg, что прекращение огня на фронте возможно до конца 2025 года. По его словам, «нужны как минимум три стороны – Украина, Россия и США». При этом он подчеркнул, что «Украина зависит от США» в вопросах предоставления разведданных. Он «надеется остаться» на своем посту до окончания конфликта.

Также президент Трамп 10 июля после переговоров глав внешнеполитических ведомств США и России заявил, что выступит 14 числа с «важным заявлением» по урегулированию. Рубио заявлял, что донесет позицию России по переговорам до президента США. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что в Кремле ждут анонсированного заявления, чтобы понять, что Трамп имел в виду.

Ранее Захарова заявила, что не видела, подмигивал ли Рубио Лаврову в Куала-Лумпуре.