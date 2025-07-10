Рубио заявил, что разрешение конфликта на Украине потребует «времени и терпения»

Разрешение конфликта на Украине потребует «времени и терпения». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи АСЕАН в Малайзии, передает ТАСС.

«Мы разочарованы отсутствием существенного прогресса, но надеемся, что сегодняшний диалог прояснит позиции сторон. Мы понимаем, что для таких вещей требуются время и терпение», — отметил Рубио на пресс-конференции.

Стороны обменялись идеями по «дорожной карте» завершения конфликта, которые Рубио представит президенту Трампу.

Сегодня, 10 июля, Сергей Лавров и Марко Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Переговоры в Куала-Лумпуре продлились 50 минут. Коллеги подтвердили обоюдный настрой на поиск мирного разрешения конфликтов, а также восстановление сотрудничества России и США. Кроме того, в беседе подняли вопрос возобновления прямого авиасообщения. В заявлении говорится, что взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран продолжится.

Ранее Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа с Путиным.