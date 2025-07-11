В Кремле отреагировали на слова Трампа о разочаровании из-за действий России

Российская сторона ждет заявления президента США Дональда Трампа, чтобы понять, что имел в виду американский лидер, говоря о разочаровании из-за действий РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, чего ожидают в Кремле от анонсированного Трампом заявления в предстоящий понедельник.

«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», — заявил Песков.

Недавно Трамп признался в разочаровании из-за продолжения боевых действий Россией. При этом политик подчеркнул, что он все еще привержен продолжению усилий по урегулированию конфликта, а также повторил, что, если бы не ошибки его предшественника Джо Байдена, украинский конфликт не перешел бы в горячую фазу.

До этого глава Белого дома охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля.

Ранее Госдеп заявил о пределах дипломатии Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине.