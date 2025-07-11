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На Украине заявили о планах добиться прекращения огня в 2025 году

Буданов назвал возможным договор о прекращении огня в 2025 году
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Глава разведки Украины Кирилл Буданов считает возможным договориться о прекращение огня «как можно скорее». Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Достигнуть договора следует еще задолго до конца календарного года. Для этого нужно взаимодействия между тремя сторонами — Украиной, Россией и США.

«Реально ли это сделать? Да. Сложно ли? Нет», – сказал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает предложений Киева по срокам следующего раунда двусторонних переговоров. В данный момент проходит согласование даты третьего раунда переговоров.

По словам представителя Кремля, Россия ожидает, что третий раунд переговоров с Украиной состоится и диалог по урегулированию конфликта продолжится. Он также заявил о необходимости начать обсуждение меморандумов, которыми российская и украинская делегации обменялись во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Ранее Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет.

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