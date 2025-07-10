Захарова прокомментировала сообщения о «подмигивающем» Лаврову Рубио

Захарова заявила, что не видела, подмигивал ли Рубио Лаврову в Куала-Лумпуре

Журналист CNN Кайли Этвуд написала в соцсети «X», что госсекретарь США Марко Рубио подмигнул главе МИД РФ Сергею Лаврову перед началом встречи в Малайзии после вопроса прессы о новых антироссийских санкциях. Спикер МИД Мария Захарова иронично заявила «Газете.Ru», что репортер, задавший вопрос, со спины был похож на Дэни Дэвито.

«Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на Дэни Дэвито», — сказала Захарова.

По данным CNN, в начале переговоров ни один из дипломатов не сделал заявлений.

Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре, она продлились 50 минут. Главы внешнеполитических ведомств обсудили Украину, ситуацию вокруг Ирана и Сирии, а также нормализацию двусторонних отношений, сообщили в МИД РФ.

Рубио после беседы назвал разговор с Лавровым честным и важным, сообщил Reuters.

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