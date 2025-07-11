Глава Белгородской области рассказал Путину о потере 160 тыс. гектаров пашни после атак ВСУ

Белгородская область потеряла 160 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель из-за обстановки в регионе. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

«Исходя из оперативной обстановки, вышло из оборота 160 тыс. гектаров пашни», — сказал Гладков.

В ходе встречи Гладков также рассказал, что Белгородская область получила 5,7 миллиарда рублей на поддержку из федерального бюджета. По его словам, эти средства были выделены за последние четыре года на помощь промышленности, а также малому и среднему бизнесу.

Утром 11 июля губернатор Белгородской области заявил, что главы российских регионов являются солдатами Путина. Гладков отметил, что они стараются в первую очередь выполнять задачи, поставленные президентом России.

Ранее глава Белгородской области попросил у Путина 3 млрд рублей на отселение четырех сел.