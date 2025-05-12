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В МИД Польши обозначили сроки закрытия генконсульства РФ в Кракове

МИД Польши потребовал закрыть генконсульство РФ в Кракове до 30 июня
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министерство иностранных дел Польши заявило, что генеральное консульство РФ в Кракове должно быть закрыто до 30 июня 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника-посланника посольства Москвы в Варшаве Андрея Ордаша.

«Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года», — рассказал он.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что руководство страны решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Причиной послужили появившиеся у Варшавы «доказательства» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на торговый центр. Речь идет о пожаре в торговом комплексе на улице Марывильской в польской столице, который произошел в 2024 году.

В тот же день посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали во внешнеполитическое ведомство республики. Встречу назначили на 16:00 мск.

Позже действия Варшавы прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал решение польских властей «звеном цепи» по сворачиванию отношений между Варшавой и Москвой, которые и так находятся в плачевном состоянии. Представитель Кремля добавил, что Польша выбрала враждебность по отношению к РФ.

Ранее в Польше признали трех дипломатов из РФ персонами нон грата.

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