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Польша закроет генконсульство РФ в Кракове

МИД Польши: Варшава приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что Варшава приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове.

По словам министра, решение о закрытии генконсульства было принято после получения «доказательства совершения российскими спецслужбами» диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской в Варшаве в 2024 году.

«Я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», — поделился Сикорский.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что власти Варшавы проверяют версию о якобы возможной причастности спецслужб России к пожару в торговом центре. Возгорание в ТЦ произошло 12 мая 2024 года. В результате здание полностью сгорело.

В январе 2025 года с флагштоков на здании генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге были сняты флаги страны и Евросоюза. Кроме флагов, с фасада здания на 5-й Советской улице сняли табличку Генконсульства. Она была размещена рядом с входом в представительство.

Ранее в Польше пригрозили закрыть все российские консульства в стране.

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