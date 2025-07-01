В США предупредили о последствиях удара по Ирану

Удары США и Израиля по Ирану могут подтолкнуть исламскую республику к созданию ядерного оружия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывшего участника американской делегации на переговорах по ядерной сделке с представителями Исламской республики Алана Эйра.

«Как это ни парадоксально, мы могли укрепить их (иранских властей. — «Газета.Ru») решимость в стремлении к созданию ядерного оружия уже сейчас. Они будут выяснять, как воссоздать какую-то оборонительную стратегию или, по крайней мере, создать новую, потому что та, которая у них была, больше не работает», — поделился Эйр.

Он добавил, что сейчас некоторые представители Исламской республики убеждены, будто атомная бомба является «единственным оружием, способным удержать Израиль и США от новых атак».

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран примет решение о возобновлении переговоров с США по ядерному вопросу, если получит гарантии от Вашингтона о неповторении нападения.

Ранее в США заявили, что Ирану оставались недели до создания ядерного оружия.