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В Кремле раскрыли планы Путина на понедельник

Песков: в понедельник Путин проведет совещание по демографии и здравоохранению
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Сергей Гунеев/РИА Новости

В понедельник президент России Владимир Путин планирует провести совещание с правительством по вопросам здравоохранения, демографии и других социальных аспектов. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что президент соберет руководство правительства по вопросам здравоохранения, демографии и других социальных аспектов. Сейчас готовится это совещание. Такая повестка дня», — заявил он.

Представитель Кремля рассказал о графике российского лидера на пятницу, 11 июля. По его словам, планируется достаточно спокойный день, больших совещаний не запланировано. При этом Песков отметил, что в середине дня Путин проведет переговоры с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, поскольку на повестке дня очень много вопросов.

Он также сообщил, что в Кремле продолжают работать, несмотря на аномально жаркую погоду. Песков объяснил, что те работники, которым неприятна жара в +34 градуса, спасаются от зноя в закрытых помещениях.

Ранее губернатор Белгородской области назвал глав регионов РФ солдатами Путина.

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