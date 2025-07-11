В Кремле рассказали о графике Путина на 11 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике президента России Владимира Путина на пятницу, 11 июля.

По словам представителя Кремля, в этот день у российского лидера достаточно спокойный график, больших совещаний не запланировано.

«Внутренние встречи идут. Будет у него (Путина. — ред.) сегодня в середине дня Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области», — отметил он.

По словам Пескова, регион является приграничным, в связи с этим на повестке дня лежит большое количество вопросов. Он подчеркнул, что в экстренном режиме приходится работать местным государственным службам, огромная нагрузка лежит на жителях региона.

До этого Гладков заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область повреждения получили более 400 объектов социальной инфраструктуры. По его словам, количество поврежденных социальных объектов — домов культуры, школ, детских садов, других учреждений — превышает уже 400.

Гладков добавил, что власти Белгородской области при оценке стоимости развития региона стараются обращаться только к обоснованным цифрам.

Ранее губернатор Белгородской области назвал глав регионов РФ солдатами Путина.