Песков рассказал, как администрация президента работает во время жары

Песков: в Кремле не выполняют рекомендацию о ношении головных уборов в жару

В Кремле продолжают работать, несмотря на аномально жаркую погоду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Труженики Кремля не выполняют заповедь академика (Геннадия) Онищенко не выходить на улицу без нужды, а если выходить, то в головных уборах», — сказал он.

Те работники Кремля, которым неприятна жара в +34 градуса, спасаются от зноя в закрытых помещениях, пояснил Песков.

10 июля Гидрометцентр РФ продлил действие «оранжевого» уровня погодной опасности в российской столице до 15 июля включительно. Причиной послужила аномально жаркая погода, температура воздуха в городе превышает климатическую норму на семь–девять градусов.

По данным синоптиков, столбики термометров в Москве будут показывать от +30°C до +35°C вплоть до 14 июля. В темное время суток показатели также останутся экстремально высокими.

В свою очередь врач-эндокринолог рекомендовала во время жары пить обычную воду с добавлением дольки лимона.

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