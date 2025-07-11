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В Кремле рассказали о ситуации с третьим раундом переговоров с Киевом

Песков: ждем предложений украинской стороны по срокам нового раунда переговоров
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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает предложений Киева по срокам следующего раунда двусторонних переговоров.

Он подчеркнул, что работа по согласованию даты проведения третьего раунда встреч делегаций РФ и Украины продолжается.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых договаривались ранее.

По словам представителя Кремля, Россия ожидает, что третий раунд переговоров с Украиной состоится и диалог по урегулированию конфликта продолжится. Он также заявил о необходимости начать обсуждение меморандумов, которыми российская и украинская делегации обменялись во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

Ранее на Западе рассказали о дилемме Зеленского.

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