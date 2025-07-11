NZZ: у Украины осталось два варианта, чтобы избежать полного поражения

У Украины осталось лишь два варианта действий, чтобы избежать полного поражения в противостоянии с Россией. Об этом сообщает Neue Zurcher Zeitung.

В публикации отмечается, что у украинского командования есть вариант попытаться сократить потери в условиях продвижения российских военных либо оперативно отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в ситуации, если мирные переговоры зайдут в тупик.

Издание подчеркивает, что у украинских войск нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, а точные удары в глубине территории России малоэффективны.

Авторы статьи считают, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ловушке. Он является единственным человеком, который может отдать приказ об отступлении войск. Но также он стоит перед дилеммой: выбор между военной необходимостью и политической надеждой на то, что союзники Киева сдержат свои обещания.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.

Ранее в Германии назвали спектаклем конференцию по Украине.