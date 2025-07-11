На Западе оценили реакцию Путина на заявления Трампа

Президент России Владимир Путин, в отличие от руководителей стран Европы, не обращает внимание на выпады главы США Дональда Трампа. Об этом в своей статье для британской газеты Financial Times написала журналистка Сильви Кауфманн.

По мнению Кауфманн, «жесткое отцовское поведение» Трампа, возможно, произвело впечатление на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, однако глава РФ «невосприимчив к его истерикам».

Журналистка выразила мнение, что Путин придерживается своей неизменной позиции и во время переговоров с коллегами настаивает на устранении коренных причин конфликта на Украине для его завершения.

Накануне Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. Он подчеркнул, что разочарован в России, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

В последнее время американский лидер ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля он заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.