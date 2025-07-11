На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе оценили реакцию Путина на заявления Трампа

Журналистка Кауфманн: Путин не обращает внимания на заявления Трампа
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президент России Владимир Путин, в отличие от руководителей стран Европы, не обращает внимание на выпады главы США Дональда Трампа. Об этом в своей статье для британской газеты Financial Times написала журналистка Сильви Кауфманн.

По мнению Кауфманн, «жесткое отцовское поведение» Трампа, возможно, произвело впечатление на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, однако глава РФ «невосприимчив к его истерикам».

Журналистка выразила мнение, что Путин придерживается своей неизменной позиции и во время переговоров с коллегами настаивает на устранении коренных причин конфликта на Украине для его завершения.

Накануне Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. Он подчеркнул, что разочарован в России, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

В последнее время американский лидер ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля он заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами