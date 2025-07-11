Россия призвала Иран и Израиль к режиму прекращения огня без перерывов

Лавров: РФ призывает к продлению режима прекращения огня между Ираном и Израилем

Россия призывает к продлению режима прекращения огня между Ираном и Израилем без каких-либо перерывов. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед прессой по итогам встреч АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Он отметил, несмотря «ущерб и урон», который был нанесен и Договору о нераспространении ядерного оружия и тем гарантиям, которые дает МАГАТЭ, нужно попытаться исправить сложившуюся ситуацию и перевести ее в политическое русло.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе сроком на 60 дней. По его словам, представители Белого дома провели «долгую и продуктивную» встречу с руководством страны по данному вопросу.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее посол Ирана оценил угрозу горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.