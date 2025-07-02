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Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе

Трамп: Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что Тель-Авив согласился на условия для прекращения огня в Газе сроком на 60 дней.

По его словам представители Белого дома провели «долгую и продуктивную» встречу с руководством Израиля по Сектору Газа.

»Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — написал Трамп.

В сообщении говорится о том, что Катар и Египет передадут окончательное предложение представителям палестинского движения ХАМАС. При этом глава американской администрации предупредил руководителей организации, что в случае отказа от принятия предложения станет «только хуже».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на заседании правительства, что на следующей неделе он отправится в Вашингтон и встретится там с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

Ранее США призвали уволить спецдокладчика ООН по Палестине.

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