Посол Ирана оценил угрозу горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке

Угроза эскалации конфликта на Ближнем Востоке до горячей фазы не миновала. Об этом ТАСС рассказал посол Ирана в России Казем Джалали.

По его словам, все еще существует вероятность вступления израильской стороны в «фазу радикализации при принятии решений».

9 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне они обсудили последствия, которые, по его мнению, принесла «великая победа» над Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее сообщалось, что Израиль хочет согласовать с США возможность новых ударов по Ирану.