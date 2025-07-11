Белый дом «переодел» Трампа в Супермена

Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена (персонаж из DC Comics). Соответствующий пост опубликовала пресс-служба Белого дома в X.

Речь идет о фотографии, сгенерированной искусственным интеллектом. Американский лидер представлен в амплуа «Супермена».

«Символ надежды. «Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», — написала пресс-служба под постом и на самой картинке.

В мае Трамп опубликовал изображение, на котором он предстал в образе папы Римского. На картинке, которая, скорее всего, создана посредством нейросетей, Трамп сидит на позолоченном стуле в одеянии папы Римского. Это произошло незадолго до избрания нового понтифика. При этом политик отмечал, что не знает, откуда взялось его изображение в образе папы.

В конце апреля Трамп в шутку заявил, что готов стать новым папой Римским.

Ранее Белый дом показал Трампа в образе накачанного джедая из «Звездных войн».