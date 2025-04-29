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Трамп заявил о готовности стать папой Римским

Трамп в шутку заявил, что готов стать новым папой Римским

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что готов стать новым папой Римским. Об этом глава государства рассказал журналистам на лужайке Белого дома, передает РИА Новости.

«Я бы хотел быть папой Римским. Я был бы своим главным выбором», — сказал политик.

Трамп добавил, что у него нет предпочтений по кандидатам на пост понтифика.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Согласно завещанию главы католической церкви, его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.

Ранее Епископ оценил возможность избрания россиянина папой Римским.

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