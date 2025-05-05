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Трамп заявил, что не знает, откуда взялось его изображение в образе папы Римского

Трамп открестился от изображения с ним в одеянии папы Римского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к появившемуся в его аккаунте в соцсети Truth Social изображению, на котором он представлен в образе папы Римского, но отметил, что оно понравилось католикам. Американского лидера цитирует РИА Новости.

«Вы же не про католиков говорите, а про фейковые СМИ, верно? Католикам даже понравилось. <...> Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как папа Римский, и выложил ее в интернет», — сказал Трамп.

Он добавил, что его жене Меланье, которая является католичкой, изображение «показалось милым».

На картинке, которая, скорее всего, создана посредством нейросетей, Трамп сидит на позолоченном стуле в одеянии папы Римского.

Конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет. Предыдущего понтифика, Франциска, не стало в апреле текущего года.

Ранее Белый дом показал Трампа в образе накачанного джедая из «Звездных войн».

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