Белый дом показал Трампа в образе накачанного джедая из «Звездных войн»

В официальных аккаунтах Белого дома в X и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовали 4 мая портрет Дональда Трампа в образе накачанного джедая, поскольку именно в этот день фанаты «Звездных войн» отмечают ежегодный праздник франшизы.

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание — вы Империя. Да пребудет с вами сила!» — написано под постом.

На сгенерированном ИИ портрете Трамп позирует со световым мечом на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов. Издание Variety отмечает, что на изображении меч Трампа красного цвета — в фильмах его традиционно используют представители «темной стороны», такие как Дарт Вейдер.

За день до этого Дональд Трамп выложил свой портрет в образе папы Римского, дополнив таким образом свое заявление о готовности возглавить Римско-католическую церковь. Позднее представители католической конференции Нью-Йорка обвинили американского лидера в оскорблении верующих.

Ранее стало известно, что США вводят 100%-ные пошлины на зарубежные фильмы.