Трамп примерил на себя образ папы Римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстал в образе папы Римского. Глава государства выложил пост на своей странице в соцсети Truth Social.

На картинке, которая, скорее всего, создана посредством нейросетей, Трамп сидит на позолоченном стуле в одеянии папы Римского.

Трамп не оставил под фото какой-либо подписи.

В конце апреля Трамп в шутку заявил, что готов стать новым папой Римским. Трамп добавил, что у него нет предпочтений по кандидатам на пост понтифика.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Согласно завещанию главы католической церкви, его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.

Ранее стало известно о планах Макрона повлиять на выборы папы Римского.