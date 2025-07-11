Экс-помощник Кучмы высказался о встрече Лаврова и Рубио в Малайзии

Соскин: Лавров и Рубио продемонстрировали, что они прекрасно понимают друг друга

То, как министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио говорили друг с другом во время встречи в малазийском Куала-Лумпуре, позволяет прийти к выводу, что между ними существует отличное взаимопонимание. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

«Они друг друга понимают», — сказал Соскин.

10 июля Лавров и Рубио провели переговоры на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Встреча продолжалась около 50 минут.

В МИД РФ рассказали, что дипломаты провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. В том числе главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине, а также событий в Сирии и Иране.

Как отметил Рубио, они с Лавровым успели обсудить новый подход к урегулированию украинского конфликта. Государственный секретарь США подчеркнул, что планирует доложить о результатах беседы американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее Лавров и Рубио в Малайзии провели короткую беседу «на ногах».