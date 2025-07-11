Лавров и Рубио в Малайзии провели короткую беседу «на ногах»

ТАСС: Лавров переговорил с Рубио в кулуарах заседания ВАС в Куала-Лумпуре

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио переговорили в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств Восточноазиатского саммита (ВАС), которое состоялось в Малайзии. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, дипломаты провели короткую беседу «на ногах».

10 июля Лавров и Рубио провели переговоры на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Встреча продолжалась около 50 минут.

В министерстве иностранных дел РФ рассказали, что дипломаты провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. В том числе главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине, а также событий в Сирии и Иране.

Как отметил Рубио, они с Лавровым успели обсудить новый подход к урегулированию украинского конфликта. Государственный секретарь США подчеркнул, что планирует доложить о результатах беседы американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее Рубио заявил, что урегулирование конфликта на Украине потребует «времени и терпения».