Лавров и Рубио завершили переговоры в Куала-Лумпуре

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио завершилась в Малайзии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, переговоры в Куала-Лумпуре продлились 50 минут.

Как сказал депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа, российский и американский дипломаты могли обсуждать все текущие вопросы, которые стоят наиболее остро. В том числе речь идет о подготовке к третьему раунду переговоров Москвы и Киева.

Первым о переговорах Лаврова и Рубио в Малайзии сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США. Известно, что встреча состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Сергей Лавров и Марко Рубил находятся в постоянном контакте. К тому моменту они успели провести очные переговоры в Эр-Рияде, а также созвониться семь раз.

Общение глав внешнеполитических ведомств связано с ситуацией на Украине и поиском путей урегулирования конфликта, пояснил дипломат. Он подчеркнул, что этот аспект отношений Москвы и Вашингтона отражается на двусторонней повестке дня практически на всех уровнях.

Ранее Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США.