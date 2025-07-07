Израиль хочет согласовать с США возможность новых ударов по Ирану

Израиль готовится к нанесению новых ударов по территории Ирана в случае возобновления ядерной программы Исламской Республики. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может дать добро на подобные действия. Так, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер после недавнего визита в Вашингтон на закрытых встречах выразил мнение, что глава Белого Дома поддержал бы удары по Ирану «при определенных обстоятельствах».

Среди них портал указал попытку Тегерана вывезти высокообогащенный уран из атакованных ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Другим поводом может стать возобновление работы объектов по обогащению урана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее стало известно о масштабах убытков Израиля после конфликта с Ираном.