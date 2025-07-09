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Израиль и США обсудили «победу над Ираном» и перспективы для региона

Нетаньяху заявил, что обсудил с Трампом последствия «великой победы» над Ираном
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Jack Guez/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне они обсудили последствия, которые, по его мнению, принесла «великая победа» над Ираном. Об этом он сообщил в видеообращении, записанном после переговоров и распространенном его канцелярией.

По словам израильского премьера, речь шла о новых возможностях для укрепления мира в регионе и расширения так называемых «Авраамовых соглашений» — инициативы, в рамках которой ряд арабских стран ранее нормализовали отношения с Израилем при посредничестве США.

Нетаньяху подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается в активной фазе.

5 июля израильский премьер-министр созвал кабинет безопасности, где обсуждались условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров. По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе сроком на 60 дней. По его словам, представители Белого дома провели «долгую и продуктивную» встречу с руководством страны по данному вопросу.

Ранее в Израиле раскрыли, чем завершился пятый раунд переговоров с ХАМАС.

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