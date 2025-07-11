Захарова предложила посчитать, кто сколько должен России

Захарова предложила Мерцу посчитать, кто сколько должен РФ с 1918 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Москва должна выплатить Украине €500 миллиардов компенсации. В своем Telegram-канале она предложила обсудить, кто и сколько должен России.

«Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918–1922 годов», — написала дипломат.

Захарова также предложила свести баланс за Вторую мировую войну и включить в него компенсацию за освобождение и восстановление Европы. Она отметила, что и распад СССР «обошелся недешево». По словам представителя МИД РФ, западные политики давно признали свою роль в этом процессе, поэтому есть все основания «доставать калькулятор».

«Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», — написала Захарова.

10 июля Мерц пообещал президенту России Владимиру Путину «не сдаваться» и продолжать поддерживать Киев. До этого канцлер заявил, что дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны. Канцлер ФРГ пообещал продолжать поддерживать борьбу украинских властей с «российской агрессией».

Также глава немецкого правительства утверждал, что путь к справедливому миру на Украине лежит через силу, а не слабость или капитуляцию. Мерц также заверил, что в ближайшие годы Берлин сделает все возможное, чтобы «сделать бундесвер сильнейшей обычной армией в Европейском союзе, как и подобает стране нашего размера и экономической мощи и как справедливо ожидают от нас наши союзники».

Ранее в Совфеде заявили, что Мерц выбрал язык войны.