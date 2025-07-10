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Мерц пообещал Путину, что не сдастся

Мерц: послание Путину простое — мы не сдадимся
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал российскому лидеру Владимиру Путину «не сдаваться» и продолжать поддерживать Киев. Об этом немецкий политик заявил на римской конференции по восстановлению Украины, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции глава немецкого правительства заверил президента Украины Владимира Зеленского и неких «украинских друзей» в том, что поддержка Берлином Киева останется неизменной.

«В завершение у меня есть два послания. Одно из них адресовано Москве и президенту Путину. Послание довольно простое: мы не сдадимся», — заявил Мерц.

Второе же послание Мерц адресовал Вашингтону и американскому президенту Дональду Трампу, канцлер призвал США «оставаться с Европой».

До этого Мерц заявил, что дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны. Канцлер ФРГ пообещал продолжать поддерживать борьбу украинских властей с «российской агрессией».

Также глава немецкого правительства заявил, что путь к справедливому миру на Украине лежит через силу, а не слабость или капитуляцию. Мерц также заверил, что в ближайшие годы Берлин сделает все возможное, чтобы «сделать бундесвер сильнейшей обычной армией в Европейском союзе, как и подобает стране нашего размера и экономической мощи и как справедливо ожидают от нас наши союзники».

Ранее в Совфеде заявили, что Мерц выбрал язык войны.

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