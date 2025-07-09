В Совфеде считают, что Мерц выбрал язык войны

Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем сделала выбор в пользу войны, заявив, что по Украине «дипломатические средства исчерпаны». Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Итак, ключевая держава ЕС окончательно делает выбор в пользу войны. Ведь когда дипломатия считается «исчерпанной», это прямая подготовка к войне. Сейчас — подготовка Европы (вновь во главе с Германией) к войне с Россией», — написал политик.

Вице-спикер Совфеда пояснил, что заявления, вроде «либо сделайте, как мы скажем, либо будем воевать до последнего» не являются дипломатическим языком, как и «накачка Украины оружием» не является перемирием.

Также Косачев отметил, что европейские лидеры на сегодняшний день боятся не того, что Россия нападет через три-пять лет, а того, что наоборот, конфликта не произойдет, поскольку «вся безумно дорогая для граждан стран Европы ложь, которую им скармливали много лет, станет очевидной», резюмировал вице-спикер Совфеда.

До этого Мерц заявил, что дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны. Канцлер ФРГ пообещал продолжать поддерживать борьбу украинских властей с «российской агрессией».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже продвигает подобные политические нарративы. Глава альянса в ходе пресс-конференции в очередной раз начал запугивать якобы «реальной» угрозой нападения России на одну из стран НАТО «через три, пять или семь лет».

Ранее эксперт заявил, что Мерц и Макрон выясняют, кто возглавит «поход против России».