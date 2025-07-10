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Мерц заявил, что путь к миру на Украине лежит через силу

Канцлер ФРГ Мерц: путь к миру на Украине лежит через силу, а не капитуляцию
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Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что путь к справедливому миру на Украине лежит через силу, а не слабость или капитуляцию. Его слова из речи по случаю 70-й годовщины вступления ФРГ в НАТО приводит телеканал N-tv.

Он заверил, что в ближайшие годы Берлин сделает все возможное, чтобы «сделать бундесвер сильнейшей обычной армией в Европейском союзе, как и подобает стране нашего размера и экономической мощи и как справедливо ожидают от нас наши союзники».

То же самое касается и вопроса поддержки Украины, подчеркнул канцлер.

«Путь к справедливому миру лежит через силу, а не через слабость или даже капитуляцию перед агрессией», — заявил Мерц.

До этого Мерц заявил, что дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны. Канцлер ФРГ пообещал продолжать поддерживать борьбу украинских властей с «российской агрессией».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Стенструп тоже продвигает подобные политические нарративы. Глава альянса в ходе пресс-конференции в очередной раз начал запугивать якобы «реальной» угрозой нападения России на одну из стран НАТО «через три, пять или семь лет».

Ранее Захарова сравнила «коалицию желающих» с толпой зомби.

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