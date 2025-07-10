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Глава Еврокомиссии рассказала, кто виновен в голосовании против нее

Фон дер Ляйен обвинила внешние силы в голосовании по вотуму недоверия ей в ЕП
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Marko Djurica/Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что внешние силы ответственны за проведение голосования по вотуму недоверия в ее отношении в Европарламенте (ЕП). Об этом она заявила на своей странице в соцсети Х.

«Когда внешние силы хотят дестабилизировать и разделить нас, наш долг отвечать в соответствии с нашими ценностями. Спасибо за поддержку и слава Европе», — поделилась она.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Фон дер Ляйен обвинили в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд. Суд обязал политика раскрыть свою SMS-переписку с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по этой сделке.

До этого в Брюсселе перед зданием Европарламента прошел митинг в поддержку вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен и отставки всего ее состава.

Ранее Орбан призвал председателя Еврокомиссии уйти в отставку.

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