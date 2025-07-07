В Брюсселе прошел митинг с требованием отставки председателя Еврокомиссии

В Брюсселе перед зданием Европарламента прошел митинг в поддержку вынесения вотума недоверия председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и отставки всего ее состава. Об этом сообщает ТАСС.

В акции приняли участие представители европейских общественных движений и неправительственных организаций, требующих расследования коррупции в высших институтах Евросоюза, в первую очередь вокруг закупки не прошедших клинические испытания вакцин от коронавируса, которые применялись в период пандемии.

Один из организаторов митинга, Иван Познански напомнил, что фон дер Ляйен заключила контракты с фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцин от COVID-19 на €35 млрд в обход всех существующих процедур.

Кроме того, отметил Познански, протестующие считают главу ЕК ответственной за вмешательство в выборы как минимум в двух странах Евросоюза — ФРГ и Румынии и в нарушениях законодательства ЕС в сфере военной политики, конечной целью которых является запуск гонки вооружений на континенте и переориентации средств бюджета ЕС на военные контракты.

2 июля агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Европарламент планирует на следующей неделе провести голосование по вопросу о доверии фон дер Ляйен.

Ранее Медведев резко высказался в отношении главы ЕК после истории с вотумом недоверия.