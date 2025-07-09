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Орбан призвал председателя Еврокомиссии уйти в отставку

Орбан: фон дер Ляйен пора уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии
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Francois Lenoir/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост после выдвинутых в ее отношении обвинений в коррупции. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

«Пора уйти», — написал политик, прикрепив к посту портрет фон дер Ляйен.

До этого венгерский премьер раскритиковал выступление фон дер Ляйен, которое она сделала на сессии Европейского парламента в Страсбурге, где озвучила планы по оказанию военной поддержки Украине.

Орбан выразил возмущение тем, что за поставки оружия и финансовую поддержку Киева будут расплачиваться европейские налогоплательщики.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Фон дер Ляйен обвиняется в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Утверждалось, что решение было принято ею после SMS-переписки с главой Pfizer, без предварительного согласования со странами Евросоюза. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд.

Напомним, голосование о доверии главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.

Ранее в Брюсселе прошел митинг с требованием отставки председателя Еврокомиссии.

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