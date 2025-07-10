Рубио заявил, что Трамп разочарован отсутствием гибкости России

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия не проявила большей гибкости на Украине. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.

Также госсекретарь отметил, что команда президента США ведет консультации с сенатом о том, как будет выглядеть законопроект о санкциях против России.

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий. По словам представителя Кремля, есть желание обоих сторон решить конфликт на Украине быстро и политико-дипломатическим путем.

Однако в последнее время Дональд Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина. Также американский лидер заявил о намерении ввести новые санкции против России.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.