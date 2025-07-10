Политолог назвал тему переговоров Алиева и Пашиняна

Политолог Пинчук: Алиев и Пашинян будут говорить в ОАЭ о Зангезурском коридоре

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенных Арабских Эмиратах. По мнению эксперта, ключевым вопросом в диалоге между этими странами остается Зангезурский коридор.

Он подчеркнул, что это вопрос формирования новой политической конфигурации в регионе, где первые скрипки потенциально будут играть Турция и Китай.

«Сами по себе Армения и Азербайджан не могли договориться, потому что над ними довлели старые обиды, претензии и внешние интересы, конечно, тоже. И в этом смысле именно общий конфликт с Россией и искусственное нагнетание этого конфликта, причем и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана, дали возможность провести эту встречу», — считает Пинчук.

Антироссийская риторика и нагнетание в Армении и Азербайджане провоцировались искусственно внешними и внутренними силами, чтобы эту встречу организовать, считает политолог.

10 июня Пашинян и Алиев начали переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

На опубликованной фотографии запечатлены вице-премьеры, главы МИД и чиновники высокого ранга, которые сопровождают глав государств.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна состоялась в мае 2025 года на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Тогда президент и премьер выразили готовность поддерживать диалог.

В начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает Зангезурский коридор как ключевой элемент геополитической и геоэкономической трансформации, и его открытие станет «стратегическим» событием.

Ранее политолог назвала регион, в котором может вспыхнуть новый конфликт.