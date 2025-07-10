Президент Азербайджана и премьер Армении начали переговоры в ОАЭ

Алиев и Пашинян начали в Абу-Даби переговоры по мирному соглашению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

На опубликованной фотографии запечатлены вице-премьеры, главы МИД и чиновники высокого ранга, которые сопровождают Алиева и Пашиняна.

Политики прибыли в Абу-Даби накануне. В аэропорту Пашиняна встретил лично президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна состоялась в мае 2025 года на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Тогда президент и премьер выразили готовность поддерживать диалог.

13 марта армянский МИД сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване заявили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого азербайджанские власти пояснили, что для подписания мирного соглашения Армении необходимо инициировать роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, а также убрать из конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе.

30 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов начать обсуждения с Баку для подписания мирного соглашения.

Ранее Алиев заявил, что Армения является «государством — военным преступником».