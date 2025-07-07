Нынешняя ситуация в Закавказье является лишь частью цепной реакции, следующим звеном в которой может стать Черноморский регион, а затем Молдавия. Также возможен взрыв в Юго-Восточном Казахстане. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

«И пока то, что происходит, так ползуче, да, или, может быть, малозаметно. Пока подтверждает мой этот диагноз, хотя я, конечно, меньше всего хочу, чтобы он осуществился», — сказала эксперт.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев до этого напомнил, что страны Средней Азии все последние годы участвовали в совместных военных учениях со странами НАТО.

«Средняя Азия, Закавказье, если начать внимательно изучать их внешнеполитические союзы, связи, действия, то большой принципиальной разницы с той же Украиной или Арменией (Украину, я, конечно, имею ввиду в домайданный период, до последнего этого переворота) не наблюдается», — отметил парламентарий.

Он также обратил внимание, что западные биолаборатории, помимо Украины, имеются в странах Средней Азии и в Закавказье.

Ранее политик назвал последствия конфликта России и Азербайджана.