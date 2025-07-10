Рябков заявил, что Россия «дожмет» США в одном вопросе

Россия «будет дожимать» США по вопросам возврата российской дипсобственности в Соединенных Штатах. Об этом журналистам заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Здесь тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны. Будем дожимать», — сказал он.

Рябков назвал ситуацию, связанную с незаконной конфискацией дипсобственности РФ в США, неприемлемой.

Также Рябков заявил, что администрация президента США Дональда Трампа ведет себя противоречиво, несмотря на это российская сторона настроена дальше двигаться к нормализации отношений с Вашингтоном.

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий. При этом есть желание обоих сторон решить конфликт на Украине быстро и политико-дипломатическим путем.

В последнее время Дональд Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.