В МИД РФ назвали действия администрации Трампа противоречивыми

Рябков: администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и словах

Администрация президента США Дональда Трампа ведет себя весьма противоречиво, несмотря на это Россия настроена дальше двигаться к нормализации отношений с Вашингтоном. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях, это не упрощает работу», — сказал заместитель главы МИД РФ.

9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий. При этом есть желание обеих сторон решить конфликт на Украине быстро и политико-дипломатическим путем, отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что сделать это моментально не получится, поскольку речь идет о сложном процессе.

В последнее время Дональд Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к этому. Он подчеркнул, что американский лидер в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику и фразы.

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.