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Короля Великобритании раскритиковали за слова в поддержку Украины

Журналист Боуз подверг критике Карла III за слова в поддержку Украины
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Paul Childs/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике британского монарха Карла III за произнесенные им слова в поддержку Украины. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети X.

На мероприятии в Виндзорском замке, на котором присутствовал французский лидер Эммануэль Макрон, король заявил, что Великобритания и Франция будут развивать военный союз и более тесно сотрудничать в военной сфере по всему миру, в том числе и на Украине, в рамках так называемой коалиции желающих.

Боуз отреагировал на это заявление монарха в весьма резкой форме. По его словам, пока миллион украинцев лежит на кладбищах и в канавах, европейская элита продолжает нести ту же чушь.

7 июля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что конфликт в отношениях Макрона и премьер-министра Кира Стармера угрожает распадом «коалиции желающих» по поддержке Украины.

5 июля посол России раскритиковал политику Британии по Украине.

Ранее Захарова рассказала о преступлениях деда-нациста новой главы британской разведки.

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