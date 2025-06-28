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Захарова рассказала о преступлениях деда-нациста новой главы британской разведки

Захарова: кто-то сознательно ставит в руководство на Западе потомков нацистов
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Daily Mail

Сегодня кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты стран Запада потомков нацистов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения в СМИ о том, что дед новой главы британской разведки Блейз Метревели – Константин Добровольский – оказался украинским нацистом.

«Тенденция очевидно неонацистская: (канцлер ФРГ. – «Газета.Ru») Фридрих Мерц, (экс-глава МИД ФРГ. – «Газета.Ru») Анналена Бербок, (член палаты общин Канады. – «Газета.Ru) Христя Фриланд, (экс-президент Грузии. – «Газета.Ru) Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу МИ-6 Блейз Метревели», — подчеркнула она.

Кто-то «целенаправленно и сознательно» ставит на руководящие посты в странах Запада потомков нацистов, добавила Захарова.

Комментируя сообщения в СМИ, Захарова рассказала, что он, предположительно, мог принимать участие в казнях евреев в урочище Бабий Яр.

Получив доверие немцев, стал руководить расстрелами евреев в селах Украины, отметила она, ссылаясь на предположения историков.

Вероятнее всего, Добровольского ликвидировали наступающие части Советской армии при освобождении Украины, либо после войны его настигла заслуженная кара от подразделений НКВД, отметила официальный представитель МИД РФ.

27 июня британская газета The Daily Mail писала, то дед будущей главы службы внешней разведки Великобритании MI6 Блез Метревели Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова.

Ранее в ФРГ обвинили канцлера Фридриха Мерца в использовании лексики нацизма.

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